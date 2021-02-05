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Отсутствие снега осложнило состояние озимых в некоторых регионах РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Условия для посевов озимых культур в РФ в основном нормальные, но в ряде регионов ситуация на полях была осложнена отсутствием снега и ледяными корками, сообщает Росгидромет.

По данным ведомства, в Северо-Западном, Центральном и Приволжском округах в январе преобладала более теплая, чем обычно, погода. Озимые зерновые культуры в течение всего месяца находились под снегом, условия для их зимовки были удовлетворительными.

Тем не менее зимостойкость озимых понизилась, но низких температур, опасных для растений, не было. Лишь в отдельных районах Тверской, Владимирской, Смоленской, Тамбовской областей условия несколько ухудшались из-за образовавшейся в третьей декаде января ледяной корки небольшой толщины. В Курской и Орловской областях она сохранялась на полях весь январь.

На юге и Северном Кавказе погода в январе была теплее обычной, снега на полях практически не было. Но не наблюдалось и сильных морозов, опасных для озимых. Условия для зимовки растений на большей территории округов были удовлетворительными. Несколько ухудшались они лишь в ряде северных районов Волгоградской области из-за образовавшейся на отдельных полях ледяной корки. В южных районах в периоды потеплений озимые зерновые культуры возобновляли вегетацию.

"Развитие растений продолжалось, состояние посевов озимых культур улучшалось, на части площадей в конце января появились всходы озимых, а у взошедших растений образовались дополнительные побеги", - уточняется в сообщении.

На Урале практически весь январь погода была значительно холоднее обычной. Но озимые сохранились, повреждений морозами не наблюдалось.

В большинстве земледельческих районов Западной Сибири в январе также было холоднее обычного. В целом условия для зимовки посевов были удовлетворительными. Ухудшались они лишь в отдельных западных и южных районах Алтайского края и Новосибирской области, где в первой половине месяца высота снежного покрова была менее 10 см. Это представляло опасность для озимой пшеницы и слаборазвитой озимой ржи. В третьей декаде месяца в ряде этих районов потеплело, прошли снегопады, условия для зимовки озимых культур улучшились. Неблагоприятными они оставались лишь в отдельных северо-западных районах Алтайского края.

По данным Минсельхоза, озимые культуры под урожай 2021 года посеяны на рекордных 19,3 млн га, что почти на 1 млн га больше, чем под урожай 2020 года.

Росгидромет Минсельхоз

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