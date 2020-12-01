РФ поставила антирекорд по данным о плохом состоянии озимых

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Опубликованные во вторник данные Росгидромета о состоянии посевов озимых культур в РФ на 25 ноября этого года говорят о том, что поставлен антирекорд по доле посевов, находящихся в плохом состоянии или не взошедших, считает генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Росгидромет сообщил, что плохое состояние озимых зафиксировано на 4,28 млн га, что составляет 22% от площади сева, причем на 2,42 млн га озимые вообще не взошли.

"22%, а вернее 22,3%, посевов в плохом состоянии – это абсолютный антирекорд. Это, правда, опережающий параметр, не абсолютный, но и он очень важен", - заявил Петриченко "Интерфаксу".

По его словам, с 2002 года, когда стали публиковаться данные о состоянии озимых на 25 ноября в нынешнем формате, худший показатель был в ноябре 2014 года. Тогда доля плохих и невзошедших посевов составляла 15,6% – 2,57 млн га из 16,43 млн га посеянных на тот момент. В 2015 году под урожай 2016 года тоже был высокий показатель – 11,1% в плохом состоянии. В этом же ряду и озимый сев 2005 года под урожай 2006 года – 12%. "Во все остальные сезоны доля плохих озимых была ниже 10%. Так что нынешние данные очень серьезны, хотя это не значит, что все пропало", - сказал эксперт.

Ситуация в Поволжье и Черноземье сложнее

Как отметил Петриченко, в Северо-Кавказском федеральном округе в плохом и невзошедшем состоянии находится 40% посевов. "Это плохо, но не критично, они могут взойти и оказаться потом в норме. Но не факт. Отчасти это касается и Южного округа, где доля таких посевов составляет 36%", - сказал он.

"Но что касается Поволжья и особенно Черноземья, то здесь ситуация сложная – если не взошли, то и не взойдут. А в Центральном округе доля плохих и невзошедших посевов составляет 17%, - добавил Петриченко. - Плохо также и то, что в хорошем состоянии всего 51% озимых посевов в стране. Это весьма низкий показатель. На аналогичную дату прошлого года в хорошем состоянии было 78% озимых, а два года назад под урожай 2019 года – 66%".

По его словам, "это, действительно, серьезная негативная картина для перспектив урожая 2021 года". Долгосрочные прогнозы компании "ПроЗерно" на 2021 год предусматривают "просадку" урожая. "К этому все и идет, и Эль-Ниньо (океаническое течение, которое оказывает сильное влияние на климат - ИФ) может этому помочь", - добавил Петриченко.

Несмотря на то, что некоторая часть плохих озимых может перейти в удовлетворительное состояние, процент гибели и списания будет большим. "Тем более, что до середины декабря прогнозируется холодная погода с небольшим количеством осадков", - отметил Петриченко.

Пересев поможет отчасти

"Площади погибших озимых, конечно, можно пересеять, но урожайность озимой пшеницы не идет ни в какое сравнение с урожайностью яровой, урожайность озимой гораздо выше, - сказал он. - Полагаю также, что при нынешней конъюнктуре подсолнечника пересеивать будут не зерновыми, а подсолнечником, соей. Поэтому в 2021 год мы идем с прогнозом снижения валового сбора зерна, но вопрос в масштабе этого снижения".

По данным "ПроЗерно", цена подсолнечника на 27 ноября этого года составляла 42 575 рублей за тонну (с НДС) против 16 831 рубля в ноябре 2019 года. Тонна пшеницы 3-го класса стоила 17 750 рублей (европейская часть РФ, с НДС) против 11 974 рублей соответственно.

Как считает Петриченко, цены на зерно должны отреагировать на данные о состоянии озимых. "Такая новость очевидно влечет за собой и адекватную ценовую реакцию", - сказал он.

По данным на 25 ноября, приведенным Росгидрометом, озимые зерновые культуры на зерно и зеленый корм посеяны на 19,23 млн га.