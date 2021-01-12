Подмосковные власти сочли хорошим состояние озимых

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Состояние более 95% посевов озимых культур в Подмосковье оценивается как хорошее. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Нашими специалистами выборочно обследованы посевы озимых культур и определено общее состояние полей региона. Зимовка озимых протекает в хороших погодных условиях. Состояние более 95% посевов озимых культур оценивается как хорошее. Также высокое – до 36% содержание сахаров в узлах кущения, которые должны обеспечить их сохранность к началу вегетации", - отметил и.о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что под урожай 2021 года площадь озимого сева в Подмосковье была увеличена на 10% и составила 104,3 тысячи гектаров.

"На сегодня глубокого промерзания почвы не наблюдается", - добавил Воскресенский.

Лидерами по севу озимых сельскохозяйственных культур в Подмосковье являются Луховицкий и Зарайский городские округа, Серебряные Пруды, Домодедово и Волоколамский округ.