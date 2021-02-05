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Лавров заявил об "отсутствии нормальности" в отношениях РФ и ЕС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В отношениях России и Евросоюза отсутствует нормальность, необходимо провести подробный обзор положения дел в двусторонних отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовы сегодня обсуждать любые волнующие вас темы, включая региональные конфликты, любые другие вопросы, но, конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве", - сказал Лавров, открывая переговоры с высоким представителем Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Министр подчеркнул, что "это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому". "Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме, или по вопросам взаимных озабоченностей или претензий, конечно же, не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к нашим отношениям, подхода, который существовал ранее, был воплощен в соответствующих механизмах, и который Европейский союз в одностороннем порядке обрушил", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора положения дел в отношениях России с Европейским союзом". "Очень рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему", - сказал он.

Со своей стороны, Боррель отметил, что отношения Евросоюза и России "находятся в точке напряженности, в том числе, созданной делом Навального".

"Однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей", - заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, несмотря на сложности, "создавать между ЕС и Россией стену молчания - не выход". "Именно поэтому мой сегодняшний визит, который совершается в ответ на ваше любезное приглашение, как раз является возможностью обсудить все, что для нас важно - и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал", - подчеркнул Боррель.

Он также заявил, что рассчитывает в ходе обсуждения с Лавровым найти "новые способы взаимодействия" Москвы и Брюсселя в "геополитическом ландшафте", который образовался в "постковидном мире".

Сергей Лавров МИД РФ ЕС Жозеп Боррель

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