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Боррель заявил, что ЕС счел политизированным решение суда о Навальном

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Позиция Евросоюза по делу российского оппозиционера Алексея Навального не является вмешательством во внутренние дела РФ, у Москвы есть определенные международные обязательства, заявил в интервью "Интерфаксу" высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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"Речь здесь идет о соблюдении универсальных принципов и международных обязательств, в том числе и в отношении собственных граждан, которые Россия взяла на себя в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ, а не о вмешательстве во внутренние дела", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что 2 февраля Евросоюз осудил судебное решение в соответствии с которым условный срок Навальный был заменен на реальный.

"Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным", - подчеркнул Боррель.

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"Позиция ЕС по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального ясна. ЕС незамедлительно осудил применение боевого отравляющего вещества на территории России в его отношении и наложил санкции в связи с попыткой его убийства. Когда после возвращения в Москву он был арестован и заключен под стражу, мы призвали к его немедленному освобождению, также как и освобождению тысяч мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны с тех пор", - напомнил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул: "Однако позвольте напомнить, что дело господина Навального не является единичным случаем; оно, к сожалению, подтверждает негативную тенденцию к сужению пространства не только для оппозиции, но и для гражданского общества и независимых мнений в Российский Федерации".

Суд над Алексеем Навальным

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ЕС Жозеп Боррель Алексей Навальный

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