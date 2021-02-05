Пока ни одна страна ЕС не внесла предложений о санкциях за Навального

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ни одна страна-член Евросоюза пока не внесла предложений о санкциях в отношении России в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, обсуждение будет продолжаться, заявил в пятницу высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Что касается санкций: на данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где, как было сказано, состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией, и мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", - сказал Боррель на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС призывает Россию к освобождению Навального.

"Думаю, что полное и прозрачное расследование может пролить свет на попытку отравления господина Навального. Но честно говоря, мы можем повторять это сколько угодно, но вопрос остаётся", - сказал Боррель.

Ситуация с Навальным

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше", согласно которому в декабре 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Навальному зачли в срок отбытого наказания время, проведенное под домашним арестом во время следствия и суда в 2014 году, по расчету "день в день". По словам защиты, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.