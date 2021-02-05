Арестован ростовский учитель, уволившийся после участия в протестах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал учителя истории и обществознания Александра Рябчука за участие в несанкционированных акциях в январе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Александр Рябчук арестован на 5 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что учитель истории и обществознания лицея № 11 в Ростове-на-Дону и победитель муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" Рябчук уволился с занимаемой должности в конце января.

В своем инстаграм-аккаунте Рябчук заявил, что после того как он вел прямую трансляцию с несогласованной акции в Ростове-на-Дону 23 января, "влиятельные люди" позвонили руководству лицея, где он работал семь лет, а также директору частной школы, где он работал по совместительству. При этом, по словам Рябчука, руководство школы предложило ему сохранить работу только при отказе от изложения своей точки зрения.

Между тем накануне, 4 февраля, в ростовской мэрии заявили, что Рябчук уволился из лицея по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Ростове-на-Дону 23 и 31 января.