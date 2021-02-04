Власти отрицают принудительное увольнение ростовского "Учителя года"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Учитель истории и обществознания и победитель муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" Александр Рябчук уволился из ростовского лицея № 11 по собственному желанию, заявили в мэрии Ростова-на-Дону. На прошлой неделе Рябчук заявил, что его вынудили уволиться после участия в акции 23 января.

"27 января Рябчук подал заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой должности с 29 января. Он был уволен с занимаемой должности на основании личного заявления по собственному желанию", - заявили в горадминистрации.

Учитель в инстаграме сообщил, что 23 января он "вышел на улицу и стал вести прямую трансляцию", а затем высказался о происходящем. По его словам, "влиятельные люди" позвонили руководству лицея, где он работал семь лет, а также директору частной школы, где он работал по совместительству, и он вынужден был уволиться. Он отметил, что администрация частной школы предлагала ему остаться при полном отказе от изложения своей точки зрения.

Александр Рябчук принимал участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2014 году стал лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2014" в номинации "Педагогический дебют", а в 2020 году - победителем муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" в основной номинации.