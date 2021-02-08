Самарский политех ввел в кодекс запрет участия в несогласованных акциях

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Самарский политехнический университет ввел в свой кодекс запрет преподавателям и студентам участвовать в несанкционированных акциях и собраниях, если эти мероприятия направлены против государственного строя и российской Конституции.

Нарушителям кодекса грозит привлечение к ответственности вплоть до отчисления и увольнения.

Отмечается, что нарушение норм кодекса может повлечь за собой ряд мер, включая отчисление и увольнение.

Как сообщили "Интерфаксу" в университете, новая редакция кодекса этики сотрудников и учеников была утверждена 29 января. При этом ставилась "профилактическая задача", чтобы и сотрудники и студенты "осознали всю степень ответственности за действия, противоречащие действующему законодательству РФ, а именно: за участие в несанкционированных митингах, за которое предусмотрена административная ответственность".

"Мы дорожим нашими преподавателями и обучающимися и призываем их соблюдать этические нормы нашего университета, которые закреплены в кодексе", - сказал представитель вуза.

30 января ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов сообщил, что отчислены три студента, которые участвовали в акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Им вменили нарушение правил внутреннего распорядка вуза, решение об отчислении администрация приняла вместе со студенческим самоуправлением.