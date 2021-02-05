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Приговор экс-главе Марий Эл огласят 15 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский суд Нижнего Новгорода назначил на 15 февраля вынесение приговора бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд по делу Маркелова проходит с апреля 2019 года. Гособвинитель запросил для него 17 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн рублей. Для экс-главы марийской телекомпании Натальи Кожановой гособвинение запросило десять лет колонии, для бывшего министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиды Долгушевой - 4,5 года колонии.

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Маркелову вменяется получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и незаконный оборот оружия. Вину он не признал. Кожанова обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, Долгушевой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие установило, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от следствия и находится в розыске.

Марий Эл Леонид Маркелов

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