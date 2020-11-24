Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:54Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 168 889+519 565

Прокурор потребовал 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил суд назначить бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн рублей за коррупционные преступления, сообщила "Интерфаксу" адвокат подсудимого Елена Вяткина.

Она отметила, что также обвинение также попросило Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода на три года лишить его права занимать определенные должности.

"Маркелов высказывал замечания на слова гособвиненителя, суд посчитал это неуважением и удалил его из зала суда до последнего слова", - добавила Вяткина. Дата заседания, на котором Маркелов выступит с последним словом, еще не определена.

В РоссииСуд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб.Читать подробнее

Экс-глава Марий Эл обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. По делу Маркелова проходят экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что полученная Маркеловым взятка была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Криваш обвиняется заочно, так как он скрылся от следствия и находится в розыске.

Марий Эл Леонид Маркелов

Новости по теме

Новости

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день
Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны
Пандемия коронавируса

В РФ не зафиксировано ни одного случая повторного заражения COVID-19

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Законопроект о Госсовете прошел второе чтение

Попова предупредила, что COVID-19 будет приходить каждый год

Попова предупредила, что COVID-19 будет приходить каждый год
Пандемия коронавируса

Голикова анонсировала старт массовой COVID-вакцинации в РФ в 2021 году

Голикова анонсировала старт массовой COVID-вакцинации в РФ в 2021 году

В РФ задержали ряд лидеров движения "Свидетели Иеговы"

Пандемия коронавируса

В 6 регионах РФ осталось менее 10% свободных коек для больных COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');