Прокурор потребовал 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил суд назначить бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом 235 млн рублей за коррупционные преступления, сообщила "Интерфаксу" адвокат подсудимого Елена Вяткина.

Она отметила, что также обвинение также попросило Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода на три года лишить его права занимать определенные должности.

"Маркелов высказывал замечания на слова гособвиненителя, суд посчитал это неуважением и удалил его из зала суда до последнего слова", - добавила Вяткина. Дата заседания, на котором Маркелов выступит с последним словом, еще не определена.

Экс-глава Марий Эл обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. По делу Маркелова проходят экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что полученная Маркеловым взятка была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Криваш обвиняется заочно, так как он скрылся от следствия и находится в розыске.