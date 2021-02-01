Один из крупнейших винзаводов юга России прекратил производство

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" ("Ростшампанкомбинат"), один из крупнейших винзаводов юга России, прекратило производство, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Она отметила, что на заводе на 1 января 2021 года работали 56 человек, долгов по зарплате или по обязательным платежам в бюджет у предприятия нет.

Сотрудников завода предупредили о грядущем сокращении штата с момента вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии в России", они не жаловались, отметила Теларова.

Руководство предприятия пообещало, что торговые марки ООО "Ростшампанкомбинат" сохранятся, розлив фирменной продукции будут осуществлять заводы-партнеры, фирменный магазин продолжит работу.

Теларова напомнила, что комбинат выпускал около 30 наименований продукции, там работали цех виноматериалов, цех шампанизации и цех розлива и отделки. Предприятие имеет лицензии на производство игристых вин (срок действия - до декабря 2021 года) и винных напитков без добавления этилового спирта (срок действия - до декабря 2023 года).

На предприятии от комментариев отказались.

В управление государственной службы занятости населения Ростовской области численность сокращенных работников комбината оперативно уточнить не удалось.

В январе "Блокнот Ростов" со ссылкой на источник сообщил, что ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" прекратил свою деятельность. В департаменте потребительского рынка Ростовской области "Интерфаксу" тогда не подтвердили прекращение работы предприятия, однако отметили, что "Ростшампанкомбинат" в последние месяцы сталкивался с проблемами при импорте виноматериалов.

Как сообщала "Интерфаксу" Теларова, в 2020 году комбинат произвел 143,4 тыс. декалитров (дал) винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок), что в 1,7 раза меньше, чем в 2019 году, 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок, снижение в 1,6 раза). "Снижение объемов производства связано с вступлением в силу 26 июня 2020 года закона о виноградарстве и виноделии, что привело к резкому сокращению импортных виноматериалов. В соответствии с законом, отечественным вином может называться продукция, которая выработана только из российского винограда. У "Ростовского комбината шампанских вин" отсутствуют собственные виноградники, для производства винодельческой продукции используются ввозимые виноматериалы", - поясняла Теларова.

Как сообщает сайт комбината, первую бутылку вина он выпустил в 1937 году. Комбинат производил шампанское "Российское" и "Атаман Платов", игристые вина "Ростовское", "Золотое", "Серебряная серия", "Выдержанное", а также винные напитки "Рашель" и "Мускателла".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем комбината является Андрей Нор-Аревян. По итогам 2019 года предприятие получило чистую прибыль в размере 3,781 млн рублей, что в 3,4 раза меньше, чем годом ранее, выручка сократилась на 12,9%, до 457,631 млн рублей.