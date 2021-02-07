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Туроператоры выполнят отложенные обязательства перед туристами в 2021 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры в 2021 году выполнят те обязательства перед туристами, которые они не смогли выполнить из-за пандемии коронавируса и закрытых границ, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Наши усилия были сосредоточены по двум основным блокам. Первый касался сохранения устойчивости туристического рынка. И я считаю, что мы с этой задачей очень неплохо справились: лучше, чем многие страны мира. У нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор. Они все продолжали выполнять обязательства перед людьми. Долг туроператоров на тот момент, когда кризис начинался, составлял порядка 40 млрд рублей, а на сегодня он сократился до 16 млрд", - сказала она в воскресенье на конференции по развитию межрегионального туризма "Внутренний туризм - новые возможности".

По словам Догузовой, государственная поддержка туроператоров во многом позволила им сохранить бизнес.

"Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены. Бизнес продолжит работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году. Это один из важных итогов прошлого года", - добавила она.

Генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура согласился, что меры поддержки туротрасли, предпринятые правительством в 2020 году, оказались эффективными и позволили избежать банкротств.

"Мы часто недооцениваем действия нашего правительства или скептически к ним относимся. Но я бы хотел сказать, что меры поддержки туротрасли, которые были приняты, были беспрецедентны. Программа, которая позволила туроператорам отработать обязательства перед туристами в течение двух лет - это уникальный опыт, и я даже не могу сказать, где в Европе, кроме стран Бенилюкса, такое было. Это как раз позволило не допустить веерных банкротств", - сказал он.

Демура добавил, что благодаря поддержке государства ситуация с туроператорским бизнесом в России сейчас лучше, чем в Европе.

"Компенсации за вывозные рейсы, программа кешбэка, которая стимулирует новый спрос, перенос выплат в фонды персональной ответственности, перенос обязательств - это очень сбалансированные, грамотные меры. В Европе большое количество крупных туроператоров находятся на грани банкротства, и государство входит в их капиталы, чтобы их спасти. В России такой ситуации нет. То есть мы мягко, без особых затрат государства, путем этих мер по сути спасли отрасль", - заявил он.

Ростуризм

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