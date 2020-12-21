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Туроператоры сократили долги перед клиентами с 44 до 16 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Задолженность российских туроператоров перед клиентами в связи с отменой туров в условиях пандемии с марта сократилась с 44 млрд рублей до 16 млрд рублей, сообщила "Коммерсанту" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Экономический кризис

Она добавила, что компании смогли продать большую часть забронированных туров по внутренним направлениям и частично — по выездным.

"При этом ни один крупный игрок не ушел с рынка, мы избежали массовых банкротств", - заявила она.

У туроператоров есть еще год на выполнение оставшихся обязательств, напомнила глава Ростуризма.

Правительство разрешило туроператорам отложить возврат средств за отмененные из-за пандемии коронавируса туры, приобретенные до 31 марта 2020 года, на период до 31 декабря 2021 года. По оценке экспертов отрасли, это решение позволило туроператорам пережить тяжелый кризис, связанный с отсутствием спроса из-за коронавирусных ограничений.

Самые дорогие города мира во время пандемии

10
ПарижГонконгЦюрихСингапурОсакаТель-АвивНью-ЙоркЖеневаЛос-АнджелесКопенгаген
Париж
Хроника 27 января – 21 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Ростуризм Зарина Догузова коронавирус

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