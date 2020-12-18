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АО "Курорты Северного Кавказа" преобразуют в Корпорацию по туризму

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Для ускорения развития внутреннего туризма в рамках реорганизации институтов развития АО "Курорты Северного Кавказа" преобразовано в Корпорацию по туризму, которая будет подчиняться правительству России, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции 17 декабря о создании отдельной структуры, которая будет заниматься исключительно развитием внутреннего туризма. По его словам, курировать проект будет Чернышенко.

"В рамках пресс-конференции президент совершенно четко обозначил важность внутреннего туризма для государства. Он поддержал, а председатель правительства поручил создать национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который будет готов весной - к летней кампании следующего года. Для синергии в управлении и для ускорения развития индустрии в рамках реорганизации институтов развития по решению председателя правительства АО "Курорты Северного Кавказа" преобразовано в Корпорацию по туризму. Это акционерное общество с прямым подчинением правительству РФ", - сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что функционал Ростуризма и Корпорации по туризму пересекаться не будет.

"В ведении Ростуризма - нормативное регулирование, ведение отчетности по туротрасли (например, как считать турпоток в регионах), регулировка деятельности предприятий и т.д. Тесное взаимодействие Ростуризма и Корпорации позволит обеспечить оркестровку в реализации нацпроекта, комплексно развивать и управлять кластерами, а также создать комфортные условия для объектов туриндустрии и непосредственно туристов", - пояснил вице-премьер.

По словам Чернышенко, организация займется мастер-планированием территории страны совместно с субъектами, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров.

"У туристического кластера должен быть единый гармоничный облик. Нельзя кусками вести застройку территории, без оглядки на общий архитектурный вид. Помимо визуализации мастер-план будет учитывать антропогенную нагрузку и интересы населения", - пояснил вице-премьер.

Как отметил Чернышенко, в рамках развития внутреннего туризма будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров - Крым, Дальний Восток, Золотое Кольцо, Кавказ, они же войдут в нацпроект по туризму.

В то же время Корпорация по туризму будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровня в рамках частно-государственного партнерства.

"Мы рассчитываем, что на каждый рубль государственных средств привлечем в туризм не менее 3-4 рублей частных инвестиций. В результате повысится заинтересованность кредитных организаций к проектам с государственным участием и уровень доверия к государственному управлению", - пояснил он.

Ранее Ростуризм сообщил о создании автономной некоммерческой организации "Развитие туризма" для решения маркетинговых задач во внутреннем и въездном туризме. АНО будет заниматься продвижением туризма в регионах и организацией рекламных кампаний внутрироссийских направлений.

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