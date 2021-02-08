Ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась, говорится в сообщении правительства региона.

"На 14.00 (07:00 по Москве - ИФ) понедельника в краевой столице на заправках сети "ННК" бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 - на 40. При этом очередей на городских АЗС почти не отмечалось", - говорится в сообщении.

Специалисты краевого комитета по развитию ТЭК в очередной раз объехали автозаправочные станции в Хабаровске.

"По данным, представленным Хабаровским НПЗ, за двое суток предприятие выпустило 1,27 тыс. тонн бензина марки АИ-95. Сейчас идет производство и АИ-92, и АИ-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам", - отмечают власти.

Так, в Комсомольске-на-Амуре на утро понедельника на 4 из 5 АЗС "ННК" был только бензин АИ-92. Бензин марки АИ-95 в пути, говорится в сообщении со ссылкой на и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

Он также сообщил, что комитет продолжает работу по отслеживанию цен на топливо.

Дефицит бензина в Хабаровском крае

Как сообщалось, с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывали проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина АИ-95. Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.