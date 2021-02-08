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Власти Приморья сообщили о ликвидации дефицита Аи-92

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Приморский край получил бензин Аи-92 и дефицит этой марки на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) ликвидирован, заявил глава Минпромторга региона Сергей Калитин.

"В конце минувшей недели в Приморье по железной дороге поступило значительное количество бензина Аи-92 для автозаправочных станций компании "ННК-Приморнефтепродукт". Таким образом, дефицит бензина этой марки ликвидирован", - сказал Калитин, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

До середины этой недели, когда в край поступит Аи-95, произведенный на Хабаровском НПЗ, могут быть "небольшие перебои" с бензином этой марки на заправках ННК, сказал министр.

"АЗС других участников рынка в регионе высокооктановыми бензинами обеспечены полностью, отпуск потребителям ведется без ограничений", - добавил Калитин.

С середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу месяца ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывал проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95. Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

В понедельник, 8 февраля, правительство Хабаровского края сообщило о стабилизации ситуации с дефицитом бензина в регионе.

Приморский край Сергей Калитин ННК

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