Власти Хабаровского края пообещали не допустить нового топливного кризиса

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края сделали соответствующие выводы из топливного кризиса и предпримут меры для того, чтобы это не повторилось, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в телеграм-канале в понедельник.

"Подобная кризисная ситуация должна научить нас правильно реагировать. (. . .) Здесь много разных факторов сошлось, но в любом случае мы должны сделать выводы с вами - значит, больше резервы делать, значит, прогнозировать ажиотажный спрос, который не был спрогнозирован и заложен", - сказал Дегтярев в видео, сопровождающем публикацию.

Глава региона добавил, что в создании ажиотажного спроса, который возник в пик кризиса, могут быть замешаны сторонние силы.

"Кто его (ажиотажный спрос - ИФ) запустил - это другое дело. Мы примерно представляем и знаем с вами, кто заинтересован в дестабилизации обстановки на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. Но нужно было готовиться", - отметил Дегтярев.

При этом он признал, что власти края должны были более оперативно отреагировать на ситуацию еще в самом ее начале.

"Специалисты комитета по ТЭК у нас начали объезд и мониторинг заправок поздно. Поздно. При первых появлениях информации в СМИ и социальных сетях нужно было эту работу организовать, поэтому здесь - неуд. У нас есть специальная служба для этого. Каждый в своем направлении несет ответственность", - сказал врио губернатора.

Тем не менее, Дегтярев подчеркнул, что "разносов зампредов под камеру не будет".

"По итогам этой кризисной, без преувеличения, ситуации, мы соберемся отдельно с Дарием Викторовичем (Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края - ИФ) и с Анатолием Алексеевичем (Литвинчук, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ - ИФ), комитетом по ТЭК, производителями горючего и обсудим, что у нас подобные ситуации не должны повторяться", - сказал Дегтярев.

В заключение он попросил передать благодарность пуско-наладчикам, инженерам, рабочим, которые "в минус 30, в минус 35 запускали установки" на Хабаровском НПЗ, чтобы предприятие смогло возобновить работу.

Как сообщалось, по данным пресс-службы правительства региона, 8 февраля ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась. На заправках сети ННК бензин марки Аи-92 в свободной продаже на всех 52 станциях, а Аи-95 - на 40. Очередей на городских АЗС почти не наблюдалось.

"По данным, представленным Хабаровским НПЗ, за двое суток предприятие выпустило 1,27 тыс. тонн бензина марки Аи-95. Сейчас идет производство и Аи-92, и Аи-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам", - отмечали власти.

Топливный кризис на Дальнем Востоке

Сообщалось также, что с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывали проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95. Вечером в среду Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в регионах Дальнего Востока.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.