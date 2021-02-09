ФАС начала проверки в Приморье из-за нехватки бензина и роста цен

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Приморское УФАС России проводит проверки на рынке нефтепродуктов из-за нехватки бензина и жалоб на рост цен, сообщила во вторник пресс-служба управления.

Ведомство получило восемь жалоб на рост цен на автомобильное топливо у независимых розничных нефтетрейдеров - компаний "25-Регион" (АЗС "Октант"), "Нефтесинтез" (АЗС "Бензо") и "Восток-Ойл".

Управление потребовало предоставить материалы, обосновывающие повышение цен. Если ФАС сочтет, что повышение было необоснованным, приморское управление ведомства примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении.

При этом "в соответствии с действующим законодательством, цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию", напоминает антимонопольная служба. Но в рамках антимонопольного регулирования УФАС контролирует ценообразование "в части обоснованности устанавливаемых цен" компанией, занимающей на рынке доминирующее положение.

Доминирующее положение на рынках розничной и мелкооптовой реализации автомобильного топлива в Приморье занимают АО "ННК-Приморнефтепродукт" (99 АЗС) и ООО "РН-Востокнефтепродукт", которым принадлежат, соответственно, 99 и 30 АЗС из 307 автозаправочных станций в регионе.

УФАС отмечает, что с 1 января "ННК-Приморнефтепродукт" повысила розничные цены на бензин марки Аи-92 на 1,73 руб./литр, Аи-95 - на 1,76 руб./литр, Аи-98 - на 1,87 руб./литр. "РН-Востокнефтепродукт" увеличила розничные цены с начала 2021 года на Аи-92 на 1,05 руб./литр, Аи-95 - на 1,42 руб./литр, Аи-98 - на 1,15руб./литр.

"Что касается ситуации с перебоями топлива на заправках сети АО "ННК-Приморнефтепродукт" во Владивостоке и других городах Приморского края, в настоящее время коллегами из Хабаровского УФАС России проводится работа по установлению причин сокращения/прекращения поставок бензина со стороны АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ХНПЗ, входит в ННК Эдуарда Худайнатова - ИФ)", - сообщает также Приморское УФАС.

Проблемы с бензином на Дальнем Востоке

С середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывали проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина АИ-95. На прошлой неделе в среду (4 февраля) Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в регионах Дальнего Востока.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.