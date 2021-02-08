Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 15 916 случаев, это минимальные с октября 2020 года значения.

Умерли за сутки 407 пациентов. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 77 068.

За минувшие сутки в РФ был выписан 15 881 пациент. За все время пандемии поправился 3 млн 472 091 человек.

В Москве зарегистрировано 1 728 новых случаев COVID-19.

Новые эпизоды выявлены в 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге 1551 человек, в Московской области - 912, в Нижегородской области - 465. В остальных субъектах менее 400 новых случаев.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 3 млн 983 197 случаев заражения коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, лидером мирового антирейтинга остаются США с 27 млн инфицированных. Следом идут Индия (10,93 млн) и Бразилия (9,52 млн). В Великобритании 3,95 млн заражений.