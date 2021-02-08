Заболеваемость COVID-19 в Москве упала ниже 2 тыс. случаев за сутки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Москве впервые за последние пять суток суточная заболеваемость COVID-19 снизилась до показателя, не превышающего отметку в 2 тыс. человек, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом.

За последние 24 часа в Москве выявили 1 728 случаев COVID-19. При этом с 4 февраля в столице ежедневно фиксировали более 2 тыс. новых заболевших.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в столице достигло 945 452.

Количество выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции за сутки составило 3 349 человек - в 1,9 раз больше, чем число заболевших. Всего с COVID-19 справился 851 171 житель города.

За последние сутки коронавирус привел к смерти 62 человек. Общее число жертв от заболевания достигло 13 958 случаев.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале января этот показатель превышал 5 тыс.