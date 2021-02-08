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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:41Заразились
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В Подмосковье сняли практически все ограничения по коронавирусу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Московская область переходит к обычной жизни, практически все ограничения в регионе после борьбы с COVID-19 сняты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"По сути, все ограничения сняты. Остались ограничения на массовые мероприятия. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при определенных современных стандартах", - сказал Воробьев в ходе еженедельного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья в понедельник.

Поэтому, отметил он, "мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы". По его словам, приоритетным направлением в области остается развитие экономики.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье

По данным регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в Московской области за минувшие сутки выявлено более 900 новых случаев заболевания коронавирусом.

"2 790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 6 по 8 февраля. В том числе 912 случаев заболевания - за минувшие сутки", - говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области зафиксировано 200 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 036 человек - 32 за сутки. Выздоровели и выписались 161 059 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Андрей Воробьев Подмосковье Коронавирус

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