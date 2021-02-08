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Смертность в РФ в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом

Смертность в РФ в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Смертность в России по итогам 2020 года выше на 17,9%, чем в 2019 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что это пока предварительные данные Росстата.

"Эта избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида", - сказала Голикова на брифинге.

Доля умерших от COVID-19 в 2020 году от общего прироста смертности составила 31%.

Показатель смертности в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года снизился на 11%, сообщила Голикова. Она добавила, что уменьшение показателя смертности фиксируется вслед за снижением заболеваемости COVID-19. По словам вице-премьера, снижение смертности зафиксировано практически во всех регионах страны.

По данным на 8 февраля 2021 года, с начала пандемии коронавируса от этого заболевания в РФ скончались 77 068 человек.

Россия коронавирус Татьяна Голикова

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