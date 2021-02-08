COVID-ограничения в РФ сохранятся до вакцинации 68,6 млн россиян

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ограничительные меры в России, связанные с коронавирусом, будут сохраняться, пока не будет провакцинировано более 68 млн человек, сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я еще раз хочу обратить внимание на соблюдение тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России и вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек", - уточнила вице-премьер.

Она отметила, что данная цифра представлена без учета переболевших и детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей граждане обязаны соблюдать ограничительные меры, пояснила Голикова.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизируется, констатировала она.

Голикова отметила, что в стране за сутки зарегистрировано 15 916 новых случаев заболевания, что составляет 10,8 на 100 тыс. населения. На Москву и Санкт-Петербург приходится чуть более 20% новых случаев.

Суточный показатель заболеваемости по регионам сильно дифференцирован, отметила Голикова. Так, в два и более раз выше среднего показатель превышен в республиках Карелия, Калмыкия и в Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зарегистрированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, уточнила Голикова.

"За прошедшую календарную неделю до воскресенья включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%", - сказала вице-премьер.

Вице-премьер уточнила, в каких регионах наблюдается снижение заболеваемости. "В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации - 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны - это Костромская и Псковская области", - отметила Голикова и выразила надежду, что ситуация там стабилизируется.

Наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и старше 65 лет