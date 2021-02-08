СПбГУ разобрал экспозицию о востоковеде, которого сочли пособником нацистов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет, исполняя представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму, разобрал экспозицию о востоковеде Ахмет-Заки Валиди.

"Табличка "Центр тюркских исследований имени А.-З. Валиди", которого юридически в Университете никогда не существовало, снята со стены. Экспозиция об ученом А.-З. Валиди, которая была в учебной аудитории, разобрана, научные экспонаты направлены на хранение", - говорится в материалах ректорского совещания на сайте вуза.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией вокруг личности Валиди в СПбГУ поступило несколько обращений от общественных организаций и граждан.

"Оценки разные, порой прямо противоположные", - говорится в материалах.

Как сообщалось, 24 января СПбГУ по требованию прокуратуры демонтировал бюст востоковеда Ахмета-Заки Валиди, несколько лет простоявший во дворе на Университетской набережной. Бюст помещен на хранение.

Представление прокуратуры стало результатом проверки соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Проверку провели по просьбе самого вуза. Он неоднократно получал жалобы по поводу присутствия памятника на территории СПбГУ.

"Героизация пособников нацистов"

Ведомство изучило архивные материалы, иностранные источники и оценки научного сообщества. Оно пришло к выводу, что размещение бюста "противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

Основанием для такого заключения послужило то, что Валиди распространял в годы Великой Отечественной войны идеи "о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными". А это, как отмечается, согласно российскому законодательству, "является уголовным преступлением, свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников".

В адрес вуза было внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь. Университет согласился с результатами проверки.

Памятник ученому-тюркологу был передан СПбГУ от Минкультуры Башкирии в 2008 году в рамках открытия в вузе Центра тюркских исследований и установлен во внутреннем дворике корпусов на Университетской набережной. Через несколько лет после установки бюста в вуз стали поступать жалобы.

Откуда в вузе бюст

В СПбГУ отмечают, что бюст был установлен по просьбе правительства Башкирии и поддержан тогдашним руководством Восточного факультета и руководством вуза. В тот момент имя Валиди носили, в частности, улица, на которой располагается Государственное собрание Башкирии, государственный университет, академия государственной службы, его имя также было присвоено Национальной библиотеке в Уфе.

Ахмет-Заки Валиди Туган – военно-политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения (1917-1920 годы). После эмиграции жил, учился и работал в Германии, откуда уехал в Турцию 1 сентября 1939 года. В Стамбульском университете преподавал историю тюрков, скончался в Турции в 1970 году.