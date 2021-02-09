Правительство увеличит с 15% до 20% резерв на зарплаты медикам

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство увеличит до 20% объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС для зарплат врачам и среднему медперсоналу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь при расчете объема трансфертов будет учитываться, сколько времени проработали новые медработники, уточнил он на совещании с вице-премьерами во вторник.

"Размер резерва, который идет на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20%", - добавил премьер.

По его словам, Минздрав определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих больниц и поликлиник. Новые правила повысят эффективность расходования средств фондов и ускорят перечисление средств, чтобы медики получали их без задержек, считают в правительстве.