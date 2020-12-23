"Коронавирусные" доплаты медикам в новогодние праздники будут удвоены

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные выплаты медикам, работающим с больным коронавирусом COVID-19 в новогодние праздники, будут удвоены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание - в Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией", - сказал Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В этой связи глава государства предложил "хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни" увеличить в два раза "ковидные" выплаты медикам.

Он сказал, что это обосновано "и с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости, имея в виду, что риски сохраняются, поскольку вакцинация медицинских работников только начата, поэтому они у нас еще не защищены в нужном объеме".

Президент поручил правительству организовать эту работу и как можно скорее принять соответствующие решения.

Путин напомнил, что "в соответствии с действующим законом любой врач, любой медик - все, каждый, работающий в праздничные дни, должны получать двойную заработную плату по системе ОМС, а часть медиков получают из региональных бюджетов".

"Это касается и тех специалистов, которые работают в "ковидных" госпиталях и вообще в тех сферах, которые сейчас занимаются борьбой с "ковидной" инфекцией. Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона", - отметил президент.

Путин обратил внимание регионов на необходимость заранее, своевременно составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату ее работникам соответствующей заработной платы в соответствии с законом.

"Коронавирусные" выплаты медикам в РФ

Согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля 2020 г. №484, медикам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи зараженным коронавирусом, за выполнение особо важных работ ежемесячно полагаются выплаты стимулирующего характера в следующих размерах: врачам - 80 тыс. руб.; среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб.; младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. руб.

Сотрудникам скорых ежемесячно выплачивается: врачам - 50 тыс. руб.; среднему и младшему медперсоналу - 25 тыс. руб.; водителям скорой - 25 тыс. руб. Выплаты продлены до февраля следующего года.