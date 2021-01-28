Минздрав объяснил снижение доходов врачей в ноябре

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минздрав России объяснил небольшое формальное снижение доходов врачей тем, что зарплату начали считать по-новому - без учета стимулирующих выплат, при этом они по-прежнему осуществляются в полном объеме.

"Снижение показателя среднего уровня оплаты труда врачей в ноябре относительно октября 2020 года не говорит о реальном снижении доходов медиков, а носит формальный характер. Это связано с изменением с 1 ноября статуса дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

В нем отмечается, что "до октября включительно выплаты имели статус стимулирующих, и учитывались при расчете заработной платы и выплачивались работодателем". Но в связи с принятием постановления правительства РФ от 30 октября они получили статус дополнительных социальных выплат и выплачиваются напрямую работникам из фонда социального страхования, поэтому более не учитываются расчете заработной платы.

"При этом дополнительные социальные выплаты осуществляются в полном объеме", - утверждают в Минздраве.

В сообщении Росстата отмечается, что в январе-ноябре среднемесячная зарплата сотрудников здравоохранения составляла 48 421 рублей, а в ноябре - 48117 рублей (снижение менее чем на 1%).