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В Европе начали отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

В частности, отказались от проведения в этом году одной из самых известных ярмарок во Франции – в Страсбурге. В прошлом году ее посетили два миллиона человек.

В декабре также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают около одного миллиона человек.

Между тем, советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к "цифровому Рождеству" в этом году.

"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество" - сказал Литч.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии, со своей стороны, ввели жесткие ограничения в рамках борьбы против вируса, чтобы попытаться нормализовать ситуацию за ближайшие недели. Это бы позволило не вводить серьезные ограничительные меры на Рождество.

В последние недели в странах Европы сообщают о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе рекордно высоких показателях за время пандемии. При этом, во многих государствах службы здравоохранения нарастили количество проводимых тестирований на COVID-19.

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