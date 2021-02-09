В Думе предположили, что Путин огласит Послание 24-25 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Федеральному Собранию состоится в феврале, предполагают опрошенные собеседники "Интерфакса".

"Ожидаем, что с посланием президент обратится к палатам парламента в феврале", - сказал представитель одной из думских фракций. Он пояснил, что конкретная дата не определена.

Другой парламентарий предположил, что Послания президента можно ожидать на рабочей неделе, начинающейся с 24 февраля.

Он также обратил внимание, что на этой неделе - 24 и 25 февраля - Госдума отменила пленарные заседания, перенеся их на 18 февраля. "Возможно, в эти даты и состоится послание", - предположил собеседник "Интерфакса".

Косвенно подтвердил ожидания Послания президента до конца февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "В ближайшее время будет выступление с Посланием Путина", - сказал он.