Путин в своем ежегодном послании затронет тему грядущих выборов в Думу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тема парламентских выборов, которые пройдут в 2021 году, будет затронута в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражение в послании, которое огласит глава государства", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Вместе с тем, он отметил, что "всегда послание - это, главным образом, про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях".

"Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить", - добавил представитель Кремля.

Песков также опроверг информацию о том, что послание может состояться 23 февраля, заметив, что дата мероприятия пока прорабатывается.

В 2020 году Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 15 января.