Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:41Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Путин в своем ежегодном послании затронет тему грядущих выборов в Думу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тема парламентских выборов, которые пройдут в 2021 году, будет затронута в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражение в послании, которое огласит глава государства", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Вместе с тем, он отметил, что "всегда послание - это, главным образом, про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях".

"Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить", - добавил представитель Кремля.

Песков также опроверг информацию о том, что послание может состояться 23 февраля, заметив, что дата мероприятия пока прорабатывается.

В 2020 году Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 15 января.

Госдума Дмитрий Песков Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Экс-судью из КЧР привлекут в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП

В Кремле признали жителей Украины частью русского мира

В Кремле признали жителей Украины частью русского мира

В Кремле открестились от массовых акций в поддержку президента

В Кремле открестились от массовых акций в поддержку президента

Кремль сообщил о поэтапной работе над увеличением размера пенсий

Глава Ингушетии предложил запретить сотовые телефоны в вузах и школах

В Москве заочно арестовали спонсора ФБК украинца Хоменко

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

"Интерфакс" заключил договор об использовании облачного сервиса SberCloud

ЕСПЧ обязал Россию лечить женщину с редким заболеванием

В горах Чечни нашли 14 пропавших сборщиков черемши

В горах Чечни нашли 14 пропавших сборщиков черемши
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');