Меркель снова предупредила соотечественников о трудной зиме

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Жителей Германии ждут тяжелые месяцы, поскольку в холодное время возрастают риски заражения коронавирусом, заявила канцлер страны Ангела Меркель на видеоконференции со специалистами по уходу за больными и самими гражданами, нуждающимся в таком уходе.

"Перед нами лежат тяжелые зимние месяцы, потому что вирус, как и грипп, в закрытых помещениях распространяется быстрее в первую очередь из-за того, что при холоде наша слизистая оболочка становится более чувствительной", - объяснила канцлер.

Тем не менее, у нее есть надежда на появление вакцины.

"Мы заказали эти прививки для всего ЕС. Ждем, что их будут производить и вначале допустят на рынок", - сказала она.

По словам Меркель, прививать в первую очередь начнут медперсонал и пожилых граждан.

2 ноября Меркель уже предупредила, что ситуация с коронавирусом зимой будет серьезнее, чем весной, на холоде коронавирус будет вести себя более агрессивно.

В Германии с начала декабря закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду в общепите можно купить только, чтобы взять с собой. Не будут работать традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 22 609. Всего с начала пандемии в стране выявили 861 772 случаев заражения коронавирусом, 13 556 заболевших умерли.