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Прокуроры попросили признать недействительными сделки с имуществом дочери Баталова

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры направили в суд иск о признании недействительными сделок с имуществом дочери актера Алексея Баталова, сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ.

"По результатам проверки прокуратура Центрального административного округа г. Москвы в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд г. Москвы исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с (актрисой Натальей- ИФ) Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок", - сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура Москвы в настоящее время контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Оно было возбуждено по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи Баталова по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно материалам дела, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы, добавили в Генпрокуратуре.

По данным прокуроров, вдова актера, действовавшая от имени дочери, "подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением". Предметами этих договоров являются "принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по ул. Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв.м., расположенная по ул. 1-й Самотечный пер. и нежилое помещение площадью 21,6 кв.м., расположенное по ул. Серафимовича".

"На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости", - сказали в надзорном ведомстве.

Хамовнический суд Москвы в октябре назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения 72-летней актрисе Наталье Дрожжиной, обвиняемой по данному уголовному делу, и ее мужу Михаилу Цивину.

Алексей Баталов Мария Баталова Наталья Дрожжина Михаил Цивин

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