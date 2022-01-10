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Дело о махинациях с имуществом Алексея Баталова рассмотрит Замоскворецкий суд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве прокуратура Центрального округа утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Натальи Дрожжиной, ее мужа Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия по делу о хищении недвижимости и денег у вдовы и дочери актера Алексея Баталова, сообщила Генпрокуратура.

Дело рассмотрит Замоскворецкий районный суд.

Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Бублию вменяют пособничестве в мошенничестве и злоупотребление полномочиями нотариуса. Дело о мошенничестве было в сентябре 2020 года, оформлявший сделку нотариус попал под следствие летом 2021 года.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова Гитане Леонтенко и его младшей дочери Марии под предлогом оказания им поддержки. Затем "обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у последних на расчетных счетах значительных сумм денежных средств, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей", напомнили в Генпрокуратуре.

Также Дрожжина и Цивин попросили знакомого нотариуса Бублия изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения законной процедуры. "При этом они предоставили Бублию сведения об объектах недвижимости, а также данные о рентополучателе и рентодателе. Он, действуя умышленно, вопреки задачам своей деятельности, обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке", - сказали в прокуратуре.

В результате данных действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

В 2021 году Замоскворецкий суд и Мосгорсуд признали недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с актрисой Натальей Дрожжиной, и применил последствия недействительности сделок с имуществом Марии Баталовой.

Наталья Дрожжина Мария Баталова Алексей Баталов Гитана Леонтенко Москва Замоскворецкий суд Дмитрий Бублий

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