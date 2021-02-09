Воронежских медиков уведомили об отстранении от работы при отказе от COVID-прививки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Медработников могут при определенных условиях отстранить от работы в случае отказа от вакцинации, заявили в департаменте здравоохранения Воронежской области, комментируя появившуюся в СМИ информацию о запрете для сотрудников скорой выполнять свои обязанности без прививки от коронавируса.

Ранее в соцсети было размещено уведомление за подписью главврача Воронежской подстанции скорой медицинской помощи Сергея Рожкова.

В документе, выложенном одним из пользователей в группе "Мой и твой Воронеж" во "ВКонтакте", говорилось о запрете приема на работу медиков и водителей скорой без справки о прививке от коронавируса или без документа с данными о наличии антител в случае перенесенного заболевания COVID-19. Отказавшихся от вакцинации медиков и водителей необходимо отстранять от работы, также говорилось в уведомлении.

Отстраненных сотрудников разрешено допускать к работе только после письменного подтверждения факта вакцинации и со справкой о прививке.

В облздраве "Интерфаксу" напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе, но при этом медработники не должны становиться источником инфекции для пациента.

В федеральном законе (в редакции от 8 декабря 2020 года" "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" уточняется, что отсутствие прививок может наложить ограничения на исполнения гражданином его должностных обязанностей, заявили в ведомстве. "Человеку, отказавшемуся от вакцинации, может быть отказано в устройстве на работу в образовательное или медицинское учреждение при угрозе эпидемии, а также он может быть отстранен от работы, если она связана с рисками инфицирования и заражения других людей", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Там отметили, что работа медиков связана с высокой вероятностью инфицирования, поэтому вакцинация проводится по эпидемическим показаниям, "то есть при угрозе возникновения эпидемий и вспышек инфекций". "Как известно, в настоящее время во всем мире продолжается пандемия COVID-19", - сказали в департаменте, отметив, что аналогичные требования предъявляются не только к вакцинации от коронавируса, но и против других опасных инфекционных заболеваний.