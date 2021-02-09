Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Воронежских медиков уведомили об отстранении от работы при отказе от COVID-прививки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Медработников могут при определенных условиях отстранить от работы в случае отказа от вакцинации, заявили в департаменте здравоохранения Воронежской области, комментируя появившуюся в СМИ информацию о запрете для сотрудников скорой выполнять свои обязанности без прививки от коронавируса.

Ранее в соцсети было размещено уведомление за подписью главврача Воронежской подстанции скорой медицинской помощи Сергея Рожкова.

В документе, выложенном одним из пользователей в группе "Мой и твой Воронеж" во "ВКонтакте", говорилось о запрете приема на работу медиков и водителей скорой без справки о прививке от коронавируса или без документа с данными о наличии антител в случае перенесенного заболевания COVID-19. Отказавшихся от вакцинации медиков и водителей необходимо отстранять от работы, также говорилось в уведомлении.

Отстраненных сотрудников разрешено допускать к работе только после письменного подтверждения факта вакцинации и со справкой о прививке.

В облздраве "Интерфаксу" напомнили, что вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе, но при этом медработники не должны становиться источником инфекции для пациента.

В федеральном законе (в редакции от 8 декабря 2020 года" "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" уточняется, что отсутствие прививок может наложить ограничения на исполнения гражданином его должностных обязанностей, заявили в ведомстве. "Человеку, отказавшемуся от вакцинации, может быть отказано в устройстве на работу в образовательное или медицинское учреждение при угрозе эпидемии, а также он может быть отстранен от работы, если она связана с рисками инфицирования и заражения других людей", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Там отметили, что работа медиков связана с высокой вероятностью инфицирования, поэтому вакцинация проводится по эпидемическим показаниям, "то есть при угрозе возникновения эпидемий и вспышек инфекций". "Как известно, в настоящее время во всем мире продолжается пандемия COVID-19", - сказали в департаменте, отметив, что аналогичные требования предъявляются не только к вакцинации от коронавируса, но и против других опасных инфекционных заболеваний.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Воронежская область Коронавирус

Новости

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

Денис Мантуров: Тиражировать практику госрегулирования цен мы точно не собираемся

Денис Мантуров: Тиражировать практику госрегулирования цен мы точно не собираемся

"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

"Вкусвилл" открыл магазин в Сочи и начал экспансию на юг России

Регистрация вакцины "Спутник Лайт" запланирована на вторую половину марта

Лишь 29% осужденных в РФ в 2020 году получили реальные сроки

Лишь 29% осужденных в РФ в 2020 году получили реальные сроки

Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca начнут до конца февраля

Испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca начнут до конца февраля

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

Военный Ан-12 получил повреждения при аварийной посадке на Итурупе

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');