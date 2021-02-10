СП Сбербанка и Cognitive исключило из приоритетов разработку беспилотных систем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) решила не уделять первостепенное внимание разработке автопилотов для автотранспорта, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании. Причиной такого решения стало отсутствие в РФ и в других странах законов, регламентирующих передвижение беспилотных автомобилей по дорогам.

Компания была создана в 2019 году, тогда она выбрала своими приоритетными направлениями беспилотные системы управления сельхозтехникой, умные системы активной безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотного транспорта.

Между тем по состоянию на 2021 год законодательные вопросы в этой сфере не решены ни в одной стране мира, имеются только отдельные документы в нормативной среде, которые разрешают испытания или движение беспилотников на ограниченных территориях. Собеседник издания отмечает, что эксперты в отрасли ожидают решения этих вопросов в течение 10–15 лет.

Кроме этого, бизнес-модели, связанные с беспилотными автомобилями, также неясны. Как отмечается, установка такой системы увеличит стоимость машины, а цена беспилотной системы может доходить до 800 тысяч рублей, что сравнимо с недорогой иномаркой.

В то же время Cognitive Pilot не планируют избавляться от проектов с беспилотными авто, исследования и разработки в этой области будут продолжены.

Работа над нормативной средой

Минтранс совместно с другими ведомствами внес в правительство комплекс мероприятий по созданию нормативной и технической базы для эксплуатации беспилотников, отметил его представитель.

Представитель рабочей группы "Автонет" Ярослав Федосеев считает, что важным шагом к внедрению беспилотного транспорта станет принятие законопроекта "О платформе "Автодата". Это база больших данных, получаемых с автомобилей. Эта информация, в частности, будет использоваться для ориентации машины в дорожной обстановке и взаимодействия беспилотника с другими участниками движения.

Представитель "Яндекса" отмечает, что в РФ разрабатывается закон-спутник к закону об экспериментальных правовых режимах, касающегося в том числе беспилотных технологий. Это, по его словам, обеспечит "возможность коммерческих пассажироперевозок на беспилотном транспорте, а также постепенное исключение страхующего водителя из процесса управления на определенных территориях".

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова отметила, что для полноценной эксплуатации беспилотных машин надо пересмотреть правила дорожного движения, предусмотреть правила получения права управления таким автомобилем и привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Также нужно адаптировать законы, регулирующие ОСАГО, каско, особенности фиксации ДТП и определения страхового возмещения. В перечень поправок надо добавить правила допуска беспилотного автомобиля к участию в дорожном движении, предусмотреть систему проверки его безопасности. Измениться могут также таможенные и налоговые нормы, считает адвокат.