На улицах Москвы, Петербурга и Татарстана протестируют беспилотные авто

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Тестирование первых полностью беспилотных машин начнется на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана уже в 2021 году, это предусматривает подготовленный министерством транспорта РФ и утвержденный вице-премьером Андреем Белоусовым план по развитию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.

"С 2019 года, согласно постановлению правительства №1415, в 13 регионах проводятся испытания беспилотных авто с инженером-испытателем, контролирующим процесс с водительского кресла. Эксперимент продлится до марта 2022 года, сейчас идет сбор и анализ данных. По новому плану во втором квартале 2021 года в "отдельных субъектах" создадут "условия" по допуску на дороги беспилотных автомобилей, которые смогут передвигаться без человека в салоне", - говорится в публикации.

Перечень регионов еще не утвержден, пояснили изданию в Минтрансе, но отметили, что "вероятно, в первую очередь это будут территории, где эксперимент проводится наиболее продолжительное время, - Москва, Санкт-Петербург, Татарстан".

Как сообщил в беседе с газетой директор департамента цифрового развития ведомства Дмитрий Баканов, в постановление №1415 внесут коррективы, согласно которым эксперимент продолжится и после 2022 года, при этом будут созданы "дополнительные условия для более продвинутых вариантов опытной эксплуатации ВАТС".

Одновременно экспертам предстоит разработать и принять нормативные акты, определяющие предельные тарифы ОСАГО, периодичность прохождения техосмотра и штрафы для ВАТС, уточняется в статье.

Одним из "дискуссионных" остается вопрос, кто будет нести ответственность в случае, если беспилотник нарушит правила дорожного движения или станет виновником дорожно-транспортного происшествия, пишет "Коммерсант".