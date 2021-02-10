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Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Забайкальского края решает проблему ритмичности поставок бензина и занимается стабилизацией его стоимости, говорится в сообщении правительства региона.

"Мы готовим обращение к заместителю председателя правительства РФ Александру Валентиновичу Новаку о разработке механизмов государственного воздействия, способствующих насыщению рынка Забайкальского края моторным топливом и сдерживанию роста цен на него. В том числе путем увеличения минимального отпуска продаваемого топлива на СПбМТСБ (Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - ИФ) и установления субсидированных ж/д тарифов на перевозку топлива", - отметил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев, чьи слова приведены в сообщении.

Власти отмечают, что 15 февраля пройдет совещание с участием представителей Минэнерго России и независимых АЗС по вопросу обеспечения топливом Забайкальского края.

Причиной роста розничных цен на бензин в регионе, как сообщают власти, является "возросшая оптовая цена топлива различных марок на торгах СПбМТСБ". "9 февраля биржевые цены совсем незначительно снизились по отношению к январю. От 0,26% до 4,5% на Аи-92 и Аи-95. А это уже хороший прогноз", - отмечается в сообщении.

Максимальная розничная цена на Аи-92 и Аи-95 зафиксирована в Каларском районе Забайкалья - 51,65 рубля и 54,85 рубля за литр соответственно. На дизельное топливо - в Газимуро-Заводском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах, где она составила 59,8 рубля за литр.

По данным правительства края, на данный момент бензин Аи-92 продается в среднем от 44,21 рубля до 50,48 рубля за литр, Аи-95 - от 46,45 рублей до 52,99 рубля за литр, дизтопливо - от 51,6 рубля до 58,25 рубля за литр.

Хабаровский край

Как сообщалось, в среду врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что власти Хабаровского края направили телеграмму на имя вице-премьера Новака с просьбой зафиксировать за Хабаровским и Комсомольским нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) объемы реализации бензина.

"Направили телеграмму... с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", - отмечал врио главы региона.

Также сообщалось, что с середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Ряд других регионов Дальнего Востока испытывали проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина АИ-95. Минэнерго и ФАС 4 февраля опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

Забайкальский край Александр Новак бензин

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