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Ведомства обсуждают субсидии на перевозку топлива на Дальний Восток и в Забайкалье

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики обсуждает с министерством финансов вопрос субсидирования перевозки топлива потребителям Дальнего Востока и Забайкальского края.

Министерство энергетики уже направило в Минфин соответствующее предложение, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в ходе совещания с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и топливными компаниями региона.

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"Предложения по транспортной субсидии на бензин, дизельное топливо и керосин направлены в Минфин России и находятся в проработке. Смысл субсидии - в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что влияет на конечные оптовые цены. Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество НПЗ-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы топлива в Забайкалье к летнему периоду, в том числе и для независимых сетей АЗС", - приводятся в сообщении Минэнерго словам Сорокина.

В ходе встречи участники обсудили исполнение крупными нефтекомпаниями обязательств по поставке топлива согласно нормативам реализации в регионе. "Было отмечено, что благодаря крупным вертикально-интегрированным компаниям рост цен на топливо в Забайкальском крае находится в пределах инфляции, однако на ряде АЗС маржинальность находится на крайне низком уровне", - подчеркивает ведомство.

"Высокая цена на транспортировку моторного топлива в конечном итоге приводит к росту цен на ГСМ для простых забайкальцев. И, конечно, мы обязательно воспользуемся возможностью получать топливо через субсидируемую транспортировку", - сказал глава региона.

Дальний Восток Забайкальский край

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