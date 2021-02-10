Хабаровский край попросил зафиксировать за его НПЗ объемы продаж бензина

Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что если "не будет бензина - будет социальный взрыв"

Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края направили телеграмму на имя вице-премьера РФ Александра Новака с просьбой зафиксировать за Хабаровским и Комсомольским нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) объемы реализации бензина, сообщил в среду врио губернатора Михаил Дегтярев в телеграм-канале.

Кроме того, власти региона договорились "буквально накануне ночью" с "Роснефтью" о том, что дочерние предприятия компании выделят в ближайшие два дня резервные объемы топлива независимым нефтетрейдерам Хабаровского края под самовывоз.

Главам муниципалитетов поручено "держать ситуацию с ГСМ (горюче-смазочными материалами) на контроле и оперативно сообщать о возникающих проблемах".

"Здесь нет желания назначить виноватых. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин... Бензин - товар, без которого экономика не работает. Не будет бензина - будет социальный взрыв", - отметил Дегтярев.

С середины января в Хабаровском крае начал формироваться дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывал проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина АИ-95. Минэнерго и ФАС 4 февраля заявили, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2 тыс. тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ, кроме того, были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" договорились об обеспечении "зеленого коридора" составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.