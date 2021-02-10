Суд признал право епархии на храм в монастыре, захваченном экс-схиигуменом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области в среду полностью удовлетворил иск Екатеринбургской епархии о признании за ней права собственности на здание храма, расположенного на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что 20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд в Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории монастыря, духовником которого был Сергий.

В феврале адвокат уральского экс-схиигумена Сергия (Романова) Светлана Герасимова попросила суд привлечь к разбирательству ее подзащитного в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

"Отец Сергий является застройщиком данного комплекса монастырского. И в данном случае его права непосредственно данным делом затрагиваются", - сообщила "Интерфаксу" Герасимова.

Адвокат также не исключила, что в будущем они могут потребовать в рамках процесса компенсировать Сергию, как фактическому застройщику монастыря, затраты на строительство.

Суд пока не принял решения по ходатайству адвоката Сергия - в процессе был объявлен перерыв до 10 февраля.

Опальный схимонах

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы арестовал экс-схиигумена Сергия, которого задержали в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также в самоуправстве.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.