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Свердловские власти ждут от РПЦ назначения руководителя Среднеуральского монастыря

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация со Среднеуральским женским монастырем, который с середины июня до конца декабря контролировал опальный бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), должна вернуться к истокам, Екатеринбургская епархия должна назначить туда руководителя, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

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"Конечно, завершением этой истории со Среднеуральским монастырем должно стать управление монастырем Русской православной церковью, Екатеринбургской епархией, в частности, - сказал он. - Монастырь должен управляться, как и положено, теми институтами, которые предусмотрены РПЦ".

Также он заявил, что нужно решить "мирские" вопросы с постройками на территории монастыря, поскольку нет разрешений ни на их строительство, ни на ввод в эксплуатацию, они никак не оформлены. Он предложил их проверить на безопасность и узаконить.

На втором этапе урегулирования проблемы, по его словам, нужно проводить работу с насельниками монастыря.

"Это, в основном, работа епархии с людьми, которые остаются на территории монастыря, с их душами. Там, по разным данным, около 200 человек находятся. (...) Все, что там строилось и опальным схиигуменом Сергием, и, соответственно, все, что туда жертвовали люди, они жертвовали в первую очередь для Русской православной церкви. (...) Этот комплекс так и задумывался. (...) Я думаю, что, если нам удастся совместными усилиями в этом людей убедить, для людей, которые там находятся, принципиально ничего не изменится. (...) Цели их разъединять, я абсолютно уверен, ни у кого нет", - подчеркнул Бидонько.

20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского монастыря.

Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. По словам его адвоката Светланы Герасимовой, он долгое время привлекал деньги спонсоров для строительства на территории обители, так что его можно считать застройщиком.

Весной 2020 года схиигумену, оказавшемуся ковид-диссидентом, запретили проповедовать и выступать публично, затем его запретили в служении. В середине июня 2020 года он "захватил" Среднеуральский монастырь и позвал его охранять казаков, которые не пускали в обитель посторонних. Монастырь покинули настоятельница и часть монахинь.

Затем схиигумена низвергли из сана за нарушения священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, а в сентябре отлучили от церкви. В ночь на 29 декабря силовики зашли в монастырь и задержали Сергия. Сейчас он находится в Москве под стражей по обвинению в самоуправстве и склонению монахинь к самоубийств, а также в нарушении прав на свободу вероисповедания.

В январе 2021 года Екатеринбургская епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь в качестве отдельного юридического лица. До этого момента деятельность этого монастыря проходила через юридическое лицо Екатеринбургской епархии. Сейчас, по сведению пресс-службы, статус монастыря приводят к должному каноническому и юридическому порядку, что "обычно происходит сразу после постановления Священного Синода об открытии новой обители".

Сергий Романов Сергей Бидонько Москва Екатеринбург Среднеуральский монастырь РПЦ Екатеринбургская епархия

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