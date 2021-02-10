Экс-схиигумену Сергию отказали в праве участвовать в споре за храм в Среднеуральске

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области отклонил ходатайства о привлечении бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) и монахинь Среднеуральского женского монастыря в качестве третьих лиц к разбирательству о признании прав на храм на территории монастыря, сообщила адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Сергия.

"Нам отказали в удовлетворении данного ходатайства (о привлечении Сергия в качестве третьего лица - ИФ), мы его будем обжаловать", - сказала Герасимова в среду "Интерфаксу".

Он отметила, что было подано еще десять ходатайств от монахинь монастыря, которые успели подготовить соответствующие документы.

"Им тоже отказали в удовлетворении. И этих монахинь сейчас будет, видимо, епархия выселять, потому что сегодня иск епархии был удовлетворен", - сообщила Герасимова, добавив, что это решение суда также, вероятнее всего, будет обжаловано.

Спор за храм в Среднеуральске

Ранее сообщалось, что 20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был Сергий.

В феврале этого года адвокат уральского экс-схиигумена Сергия Светлана Герасимова попросила суд привлечь ее подзащитного в качестве третьего лица к разбирательству. "Отец Сергий является застройщиком данного комплекса монастырского. И в данном случае его права непосредственно данным делом затрагиваются", - сообщала "Интерфаксу" Герасимова.

В среду арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии по поводу храма.

Дело опального экс-схиигумена

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия, которого задержали в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство). Защита обжаловала арест Сергия, но Мосгорсуд 8 февраля 2021 года счел его законным.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября того же года. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.