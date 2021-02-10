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Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года

Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям оперативно проверить соответствие зарплат бюджетников "майским указам" 2012 года и устранить все возможности для их занижения.

Путин отметил, что современные цифровые информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении конкретной бюджетной организации, но и каждого специалиста. "Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организации, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", - сказал он на совещании с членами правительства.

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Президент также поручил "подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы".

"Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, а система контроля, мониторинга ситуации - учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели", - добавил он.

Он отдельно поручил изучить, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение зарплат руководства организаций и их сотрудников. "Разрыв бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле, бывает так, что у одних - густо, у других - пусто", - пояснил Путин.

Владимир Путин

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