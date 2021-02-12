Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:59Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

Мишустин поручил собрать реальные данные о зарплатах бюджетников

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Принципы оплаты труда бюджетников в регионах должны быть максимально прозрачными, формальное отношение к майским указам президента в этой части недопустимо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин; он также поручил собрать реальные данные о зарплатах бюджетников.

"Тема оплаты их труда должна быть максимально прозрачной. Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей", - сказал Мишустин на заседании правительства в пятницу.

По его словам, необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также проанализировать, как различаются зарплаты в рамках одной структуры.

"Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в министерство труда по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что это чувствительный вопрос для россиян. "Прошу отнестись к этому с полной ответственностью", - сказал Мишустин.

"Майские указы" и зарплаты бюджетников

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям оперативно проанализировать вопрос соответствия зарплат бюджетников "майским указам" 2012 года и устранить все возможности для их занижения.

Путин отметил, что современные цифровые информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении конкретной бюджетной организации, но и каждого специалиста. "Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организации, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", - сказал он.

Президент также поручил "подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы".

"Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, а система контроля, мониторинга ситуации - учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели", - добавил он.

Он отдельно поручил изучить, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение зарплат руководства организаций и их сотрудников. "Разрыв бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле, бывает так, что у одних - густо, у других - пусто", - добавил Путин.

Тогда, завершая совещание, Путин процитировал Александра III: "Помните я уже говорил об этом. Он как-то сказал: "Когда докладывает Дурново - министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему не понятно. Когда докладывает (министр финансов - ИФ) Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин (был такой министр путей сообщения), то уже не понятно ни мне, ни ему".

Михаил Мишустин Владимир Путин

Новости по теме

Новости

"Яндекс" сообщил о взломе 4887 почтовых ящиков по вине сотрудника

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

Амстердам сместил Лондон с позиции ведущего в Европе центра торговли акциями

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');