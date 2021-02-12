Мишустин поручил собрать реальные данные о зарплатах бюджетников

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Принципы оплаты труда бюджетников в регионах должны быть максимально прозрачными, формальное отношение к майским указам президента в этой части недопустимо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин; он также поручил собрать реальные данные о зарплатах бюджетников.

"Тема оплаты их труда должна быть максимально прозрачной. Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей", - сказал Мишустин на заседании правительства в пятницу.

По его словам, необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также проанализировать, как различаются зарплаты в рамках одной структуры.

"Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в министерство труда по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что это чувствительный вопрос для россиян. "Прошу отнестись к этому с полной ответственностью", - сказал Мишустин.

"Майские указы" и зарплаты бюджетников

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям оперативно проанализировать вопрос соответствия зарплат бюджетников "майским указам" 2012 года и устранить все возможности для их занижения.

Путин отметил, что современные цифровые информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении конкретной бюджетной организации, но и каждого специалиста. "Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организации, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника", - сказал он.

Президент также поручил "подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы".

"Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, а система контроля, мониторинга ситуации - учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели", - добавил он.

Он отдельно поручил изучить, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение зарплат руководства организаций и их сотрудников. "Разрыв бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле, бывает так, что у одних - густо, у других - пусто", - добавил Путин.

Тогда, завершая совещание, Путин процитировал Александра III: "Помните я уже говорил об этом. Он как-то сказал: "Когда докладывает Дурново - министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему не понятно. Когда докладывает (министр финансов - ИФ) Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин (был такой министр путей сообщения), то уже не понятно ни мне, ни ему".