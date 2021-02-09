Решетников заявил, что рост реальных доходов россиян будет не меньше 2,5% в год до 2030г

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения РФ до 2030 года должны расти темпами не ниже 2,5% в год, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

"По нашей оценке, без дополнительных мер темпы экономического роста на горизонте до 2030 года составили бы в среднем 2% в год. Перед нами стоит задача выйти на 3% роста и выше", - отметил он.

"Основа нашего экономического развития - устойчивый рост доходов населения. Его вклад в ускорение роста экономики составит почти половину. Для этого реальные доходы должны расти темпами не ниже 2,5% в год", - подчеркнул Решетников.

"Поэтому сейчас крайне важно, как можно скорее восстановить докризисную занятость, обеспечить снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда в экономике. И на этой основе - рост заработных плат", - добавил министр.

По его словам, программы поддержки предпринимательства должны содействовать восстановлению трудовых и предпринимательских доходов.

Как сообщалось, реальные располагаемые доходы населения РФ в 2020 году упали на 3,5%. В 2021 году Минэкономразвития прогнозировало их рост на 3%.