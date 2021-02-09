Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото. Фото: Vladimir Astapkovich/Host Photo Agency via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет в районе акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что полет пошел в воздушном пространстве над нейтральными водами. Продолжительность полета составила 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота

В Минобороны заверили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.