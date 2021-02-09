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Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Два Ту-160 совершили 12-часовой полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото.
Фото: Vladimir Astapkovich/Host Photo Agency via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет в районе акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что полет пошел в воздушном пространстве над нейтральными водами. Продолжительность полета составила 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота

В Минобороны заверили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Минобороны Ту-160

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