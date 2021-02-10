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Петербургские стационары начали возвращаться к штатной работе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга согласовали график перевода стационаров, оказывающих помощь петербуржцам с коронавирусом, в штатный режим работы, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева в среду.

"Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией. При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с COVID-19", - цитирует Эргашева пресс-служба.

В штатный режим уже вернулась Мариинская больница, хотя в стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в пансионате "Заря": для больных с COVID-19 оставлены 300 коек.

С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова и НИМЦ им. Алмазова (150 коек). К штатной работе вернется детская городская больница им. Н.Ф. Филатова (198 коек). Перестанет принимать пациентов с коронавирусом седьмой павильон "Ленэкспо".

С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого, Северо-Западный государственный медицинский университет (СЗГМУ) им. Мечникова и Александровская больница (281 койка) возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.

В пресс-службе уточнили, что в Санкт-Петербурге свободны 43% коек для больных с COVID-19 и пневмониями.

По данным оперативного штаба на среду, в северной столице за сутки зафиксировано 1 169 новых случаев COVID-19, скончались 54 пациента.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Олег Эргашев Коронавирус

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