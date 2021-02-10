В РФ зафиксирован минимальный прирост случаев COVID с середины октября

Общее число случаев заражения за все время пандемии превысило 4 млн

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 494 случая, и это минимальное значение с середины октября 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ продолжает снижаться практически ежедневно, значения среды приблизились к показателям середины октября 2020 года, но в тот период наблюдался эпидемический подъем заболеваемости, достигший максимума в конце декабря.

По данным оперштаба, за сутки в РФ было подтверждено 536 летальных исходов от коронавируса, 22 575 человек выписаны по выздоровлению.

В Москве также наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19. Выявлен 1 441 случай заболевания, что соответствует значениям конца сентября 2020 года. Скончались 68 человек, 3 633 были выписаны по выздоровлении.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 012 тыс. 710 случаев коронавирусной инфекции (+0,36%), 78 134 умерших и 3 млн 516 тыс. 461 выписанных.

В Петербурге зарегистрированы 1 169 новых случаев COVID-19. Еще 650 - в Московской области, 456 - в Нижегородской области, 362 - в Воронежской области, 349 - в Ростовской области, 302 - в Самарской области, 287 - в Свердловской области, 270 - в Пермском крае, 265 - в Челябинской области, 254 - в Иркутской области, 244 - в Саратовской области, 242 - в Вологодской области, 240 - в Красноярском крае, 225 - в Волгоградской области, 224 - в Архангельской области, 216 - в Ставропольском крае, 208 - в Пензенской области, 204 - в Ленинградской области, 185 - в Забайкальском крае.

По 176 случаев - в Тверской области, Краснодарском крае, 175 - в Алтайском крае, по 173 - в Ярославской области, Хабаровском крае, 172 - в Приморском крае, 171 - в Курской области, 166 - в Белгородской области, по 164 - в Карелии, Калининградской области.

Кроме того, 163 случая зафиксированы в Башкирии, 160 - в Тульской области, 159 - в Смоленской области, 158 - в Брянской области, 151 - в Ульяновской области, по 150 - в Ивановской и Кировской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.