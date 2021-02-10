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Ученые РФ будут предсказывать пандемии с помощью суперкомпьютера

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Институт общей генетики имени Вавилова РАН приступают к совместной работе в области теоретической биологии, компьютерной геномики и вирома (совокупность всех вирусов в природе), что позволит предсказывать пандемии.

Как рассказал журналистам в среду директор Института общей генетики Александр Кудрявцев, в рамках совместной работы, в частности, планируется сплошной мониторинг всех существующих в природе вирусов и обработка полученных данных на суперкомпьютере, который есть у Политехнического университета.

Пандемия коронавируса

"Мы сегодня задаемся вопросом, является COVID-19 естественным вирусом или искусственным? Никто не сомневается, что его создать можно, а значит может появиться какая-то сила, у которой будет намерение создавать вирусы, в том числе патогенные. Отсюда возникает программа "Виром", то есть мониторинг того, что есть в природе - естественного резервуара разных вирусов, а также мониторинг того, что может возникнуть по злой воле человека. Чтобы чувствовать себя уверенно, нам нужны эти биотехнологии", - сказал Кудрявцев.

Он добавил, что обнаруженные вирусы будут секвенированы, а полученные данные впоследствии обработаны на суперкомпьютере, что позволит предсказать поведение вирусов в будущем.

"Методом компьютерного моделирования мы можем представить для любого вируса, который мы найдем, что может произойти, чтобы он стал патогеном. Например, у рогатого скота много лейкоза, но для человека он не патогенен, мы пьем спокойно молоко и даже сырое, потому что этот вирус не может поразить человека. Но в нем может что-то переключиться, и он станет патогенен. Большинство вирусных болезней к нам пришли от наших братьев меньших. Именно для этого изучается виром", - сказал Кудрявцев.

Как отмечают в Политехе, в рамках сотрудничества ученые будут работать над технологиями, необходимыми для создания высокоэффективных средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами. Планируется, что Политехнический университет выступит в качестве IT-центра этого проекта.

Институт общей генетики Санкт-Петербургский политехнический университет РАН Александр Кудрявцев

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